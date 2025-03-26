26 марта 2025

В Петербурге найдено тело агрессивного булли, нападавшего на прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Пес ранее проявлял агрессию в отношении людей и их домашних питомцев
Пес ранее проявлял агрессию в отношении людей и их домашних питомцев Фото:

В Петербурге около ЖК «Новая Охта» было обнаружено тело американского булли. Согласно сообщениям местных жителей, этот пес ранее проявлял агрессию в отношении людей и их домашних питомцев. Об этом стало известно URA.RU.

Как рассказали URA.RU очевидцы, ранее хозяина собаки неоднократно замечали в неадекватном состоянии. В социальном доме, откуда якобы мужчина, большинство жителей часто находятся в наркотическом опьянении. И именно эта собака уже нападала на людей. Сейчас тело изрезанного животного лежит около дома на Корнея Чуковского. Возможно животное получило ранение в схватке с корги. Прохожие не могли расцепить собак и могли применить острый предмет.

Инцидент произошел утром у дома на улице Корнея Чуковского. Американский булли напал на женщину с маленькой собачкой и сильно изгрыз питомца.

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В Петербурге около ЖК «Новая Охта» было обнаружено тело американского булли. Согласно сообщениям местных жителей, этот пес ранее проявлял агрессию в отношении людей и их домашних питомцев. Об этом стало известно URA.RU. Как рассказали URA.RU очевидцы, ранее хозяина собаки неоднократно замечали в неадекватном состоянии. В социальном доме, откуда якобы мужчина, большинство жителей часто находятся в наркотическом опьянении. И именно эта собака уже нападала на людей. Сейчас тело изрезанного животного лежит около дома на Корнея Чуковского. Возможно животное получило ранение в схватке с корги. Прохожие не могли расцепить собак и могли применить острый предмет. Инцидент произошел утром у дома на улице Корнея Чуковского. Американский булли напал на женщину с маленькой собачкой и сильно изгрыз питомца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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