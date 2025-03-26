В Петербурге найдено тело агрессивного булли, нападавшего на прохожих

В Петербурге около ЖК «Новая Охта» было обнаружено тело американского булли. Согласно сообщениям местных жителей, этот пес ранее проявлял агрессию в отношении людей и их домашних питомцев. Об этом стало известно URA.RU.
Как рассказали URA.RU очевидцы, ранее хозяина собаки неоднократно замечали в неадекватном состоянии. В социальном доме, откуда якобы мужчина, большинство жителей часто находятся в наркотическом опьянении. И именно эта собака уже нападала на людей. Сейчас тело изрезанного животного лежит около дома на Корнея Чуковского. Возможно животное получило ранение в схватке с корги. Прохожие не могли расцепить собак и могли применить острый предмет.
Инцидент произошел утром у дома на улице Корнея Чуковского. Американский булли напал на женщину с маленькой собачкой и сильно изгрыз питомца.
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