В жилом комплексе «Новая Охта» в Петербурге американский булли напал на маленькую собачку и ее хозяйку. Инцидент произошел на улице Корнея Чуковского. Об этом стало известно URA.RU.
Свидетели рассказывают, что американский булли внезапно напал на маленькую собачку, которая гуляла со своей хозяйкой. Хозяйка пострадавшего питомца в панике пыталась уберечь своего пса, но без посторонней помощи справиться с агрессивным животным не получилось. На помощь пришел случайный прохожий, который смог удержать агрессивного булли, пока женщина со своим раненным питомцем не покинула место происшествия.
В тот день в чате жилого комплекса была опубликована информация, что агрессивный булли кидается на прохожих на улице. Местные жители утверждают, что это не первый случай агрессивного поведения со стороны собаки. Хозяина же замечали ранее наносящим побои псу.
UPD: Произошло второе нападение булли за день. Пес напал на корги.
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