29 марта 2025

Мать Овечкина наградили почетным знаком Минспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Награду матери Овечкина вручил лично глава Минспорта
Награду матери Овечкина вручил лично глава Минспорта Фото:

Легенде отечественного и мирового баскетбола Татьяне Овечкиной, матери звездного хоккеиста Александра Овечкина, вручили почетный знак министерства спорта России «Отличник физической культуры и спорта». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

«Почетный знак Министерства спорта России „Отличник физической культуры и спорта“ вручил сегодня сразу двум легендам отечественного и мирового баскетбола. В этом месяце свои юбилеи отметили олимпийские чемпионы Татьяна Николаевна Овечкина и Иван Иванович Едешко», — рассказал Дегтярев в своем telegram-канале.

Овечкину осталось шесть голов до рекорда лучшего снайпер НХЛ. Подробнее о погоне российского спортсмена за рекордом легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки — в материале URA.RU.

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Легенде отечественного и мирового баскетбола Татьяне Овечкиной, матери звездного хоккеиста Александра Овечкина, вручили почетный знак министерства спорта России «Отличник физической культуры и спорта». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев. «Почетный знак Министерства спорта России „Отличник физической культуры и спорта“ вручил сегодня сразу двум легендам отечественного и мирового баскетбола. В этом месяце свои юбилеи отметили олимпийские чемпионы Татьяна Николаевна Овечкина и Иван Иванович Едешко», — рассказал Дегтярев в своем telegram-канале. Овечкину осталось шесть голов до рекорда лучшего снайпер НХЛ. Подробнее о погоне российского спортсмена за рекордом легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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