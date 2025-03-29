Мать Овечкина наградили почетным знаком Минспорта

Легенде отечественного и мирового баскетбола Татьяне Овечкиной, матери звездного хоккеиста Александра Овечкина, вручили почетный знак министерства спорта России «Отличник физической культуры и спорта». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.
«Почетный знак Министерства спорта России „Отличник физической культуры и спорта“ вручил сегодня сразу двум легендам отечественного и мирового баскетбола. В этом месяце свои юбилеи отметили олимпийские чемпионы Татьяна Николаевна Овечкина и Иван Иванович Едешко», — рассказал Дегтярев в своем telegram-канале.
Овечкину осталось шесть голов до рекорда лучшего снайпер НХЛ. Подробнее о погоне российского спортсмена за рекордом легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки — в материале URA.RU.
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