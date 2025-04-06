Матвиенко заявила, что Европа толкает мир на край пропасти

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Матвиенко заявила, что европейские страны подводят мир к краю пропасти
Матвиенко заявила, что европейские страны подводят мир к краю пропасти Фото:

Европейские страны, ставшие источником двух мировых войн, вновь толкают мир к опасности. Своим мнением поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — отметила она. Мнением по отношению к деятельности европейских стран политик поделилась во время выступления на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Матвиенко также подняла вопрос о влиянии терроризма и трансграничной угрозы. Она указала на опасность использования террористических организаций государствами для достижения геополитических целей. «Любые игры с террористами — это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей», — подытожила председатель Совфеда.

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Европейские страны, ставшие источником двух мировых войн, вновь толкают мир к опасности. Своим мнением поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — отметила она. Мнением по отношению к деятельности европейских стран политик поделилась во время выступления на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Матвиенко также подняла вопрос о влиянии терроризма и трансграничной угрозы. Она указала на опасность использования террористических организаций государствами для достижения геополитических целей. «Любые игры с террористами — это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей», — подытожила председатель Совфеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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