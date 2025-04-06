Матвиенко заявила, что Европа толкает мир на край пропасти

Европейские страны, ставшие источником двух мировых войн, вновь толкают мир к опасности. Своим мнением поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — отметила она. Мнением по отношению к деятельности европейских стран политик поделилась во время выступления на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Матвиенко также подняла вопрос о влиянии терроризма и трансграничной угрозы. Она указала на опасность использования террористических организаций государствами для достижения геополитических целей. «Любые игры с террористами — это неизбежная кровь, трагедия для мирных людей», — подытожила председатель Совфеда.
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