07 апреля 2025

В Петербурге на Университетской набережной найден корпус гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Предмет был изъят с места находки и направлен на утилизацию
Предмет был изъят с места находки и направлен на утилизацию Фото:

В Петербурге на Университетской набережной нашли предмет, похожий на гранату. В пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти объяснили, что устройство не представляет опасности. 

«Осмотрев, предмет взрывотехники установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности», — пишет Росгвардия в официальном telegram-канале. Предмет был изъят с места находки и направлен на утилизацию.

Ранее водитель туристического автобуса, ожидая туристов напротив дома 17 по Университетской набережной, заметил в воде у спуска к Неве предмет, похожий на гранату. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. На место происшествия была направлена дежурная группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии.

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В Петербурге на Университетской набережной нашли предмет, похожий на гранату. В пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти объяснили, что устройство не представляет опасности.  «Осмотрев, предмет взрывотехники установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности», — пишет Росгвардия в официальном telegram-канале. Предмет был изъят с места находки и направлен на утилизацию. Ранее водитель туристического автобуса, ожидая туристов напротив дома 17 по Университетской набережной, заметил в воде у спуска к Неве предмет, похожий на гранату. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. На место происшествия была направлена дежурная группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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