В Петербурге на Университетской набережной найден корпус гранаты

В Петербурге на Университетской набережной нашли предмет, похожий на гранату. В пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти объяснили, что устройство не представляет опасности.
«Осмотрев, предмет взрывотехники установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1, не представляющий опасности», — пишет Росгвардия в официальном telegram-канале. Предмет был изъят с места находки и направлен на утилизацию.
Ранее водитель туристического автобуса, ожидая туристов напротив дома 17 по Университетской набережной, заметил в воде у спуска к Неве предмет, похожий на гранату. Он незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. На место происшествия была направлена дежурная группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии.
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