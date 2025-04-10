В Кремле ответили на обвинение во втягивании Китая в СВО на Украине: заявления Пескова

В Кремле ответили на обвинения главы Украины Владимира Зеленского якобы об участии китайских солдат в СВО на Украине. Также в Москве отметили, что внимательно изучают пошли президента США Дональда Трампа. Главное из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Россия не использует солдат Китая
Дмитрий Песков опроверг утверждения Зеленского о том, что Россия якобы стремится вовлечь Китай в украинский конфликт. «Зеленский не прав», — прокомментировал обвинения в адрес КНР пресс-секретарь Кремля.
Активы
Пресс-секретарь главы РФ прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что в Евросоюзе разделились мнения по вопросу использования замороженных российских активов. «Некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. Последствия будут, и РФ никогда не откажется от своих прав на свои активы и от защиты своих прав», — заявил Песков. Песков подчеркнул, что текущая тенденция в отношении замороженных российских активов остается «не очень хорошей».
Гонения вице-премьера Сербии Александра Вулина
Песков выразил озабоченность по поводу политических гонений в европейских странах. По его мнению, в последние месяцы стала заметна тенденция давления на политиков, чьи взгляды не соответствуют общепринятым.
«К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах в отношении тех политиков, мнения которых выходят за пределы мейнстрима. Можно выразить только сожаление», — заявил Песков, отвечая на вопрос о начавшихся гонениях вице-премьера Сербии Александра Вулина. То, что происходит в Европе он назвал печальным зрелищем, подчеркнув, что там подрываются основы демократии и свободы слова.
Что с телом подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне
Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о выставлении на показ тела напавшего на пост ДПС в Чечне, заявил, что власти не располагают информацией, подтверждающей данные, опубликованные в оппозиционных СМИ. «Не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы <...> Иной информации не имеем», — отметил он. По его словам, распространенная информация не имеет доверия.
Пошлины Трампа
В Москве внимательно изучают ситуацию на счет введения президентом США Дональдом Трампом новых таможенных пошлин в отношении Китая. «Это не может не иметь последствия для мировой торговли, для мировой экономики», — уточнил он.
Будет ли обсуждаться Украина переговорах РФ и США
Украинский конфликт не будет обсуждаться в ходе переговоров России и США, заявил Песков журналистам. Он уточнил, что временных рамок по теме нет, есть понимание, что стороны заинтересованы в скорейшем решении договоренностей.
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