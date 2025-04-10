Песков озвучил URA.RU реакцию Кремля на новые пошлины Трампа

В Кремле отреагировали на новые пошлины Трампа для Китая
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В Кремле отреагировали на новые пошлины Трампа для Китая
В Кремле отреагировали на новые пошлины Трампа для Китая Фото:

В Кремле отреагировали на новые пошлины в отношении Китая, которые ввел президент США Дональд Трамп. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве анализируют происходящее.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Это не может не иметь последствия для мировой торговли, для мировой экономики. Мы тщательно анализируем последствия», — заявил Песков.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля поднял пошлины для Китая до 125%. Это решение вступило в силу немедленно. В то же время Трамп приостановил на 3 месяца действие другого своего решения — об увеличении тарифов почти для 80 стран.

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В Кремле отреагировали на новые пошлины в отношении Китая, которые ввел президент США Дональд Трамп. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве анализируют происходящее. «Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Это не может не иметь последствия для мировой торговли, для мировой экономики. Мы тщательно анализируем последствия», — заявил Песков. Президент США Дональд Трамп 9 апреля поднял пошлины для Китая до 125%. Это решение вступило в силу немедленно. В то же время Трамп приостановил на 3 месяца действие другого своего решения — об увеличении тарифов почти для 80 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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