Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения главы Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы пытается втянуть Китай в украинский конфликт.
«Зеленский не прав», — заявил представитель Кремля, отвечая на обвинения главы Украины в адрес КНР. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Дополнительно Песков заявил, что Китай придерживается своей взвешенной и нейтральной политики в отношении ситуации на Украине. Он также подчеркнул важность стратегического партнерства и дружественных отношений между Россией и Китаем.
Ранее появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Тогда Зеленский заявлял, что идентифицировать солдат, как граждан КНР помогли обнаруженные у них документы, банковские карты и личные данные. Позже Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения информации о возможном участии китайских граждан в вооруженном конфликте на Украине.
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