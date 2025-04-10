Песков ответил на обвинения Зеленского, что РФ использует солдат Китая

Песков: Зеленский не прав, обвиняя РФ в попытках втянуть Китай в конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не прав, когда говорит, что Китай воюет на СВО на стороне РФ, они нейтральны, заявил Песков
Зеленский не прав, когда говорит, что Китай воюет на СВО на стороне РФ, они нейтральны, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения главы Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы пытается втянуть Китай в украинский конфликт.

«Зеленский не прав», — заявил представитель Кремля, отвечая на обвинения главы Украины в адрес КНР. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Дополнительно Песков заявил, что Китай придерживается своей взвешенной и нейтральной политики в отношении ситуации на Украине. Он также подчеркнул важность стратегического партнерства и дружественных отношений между Россией и Китаем.

Ранее появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Тогда Зеленский заявлял, что идентифицировать солдат, как граждан КНР помогли обнаруженные у них документы, банковские карты и личные данные. Позже Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения информации о возможном участии китайских граждан в вооруженном конфликте на Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения главы Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы пытается втянуть Китай в украинский конфликт. «Зеленский не прав», — заявил представитель Кремля, отвечая на обвинения главы Украины в адрес КНР. Его слова передает корреспондент URA.RU. Дополнительно Песков заявил, что Китай придерживается своей взвешенной и нейтральной политики в отношении ситуации на Украине. Он также подчеркнул важность стратегического партнерства и дружественных отношений между Россией и Китаем. Ранее появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне России. Тогда Зеленский заявлял, что идентифицировать солдат, как граждан КНР помогли обнаруженные у них документы, банковские карты и личные данные. Позже Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения информации о возможном участии китайских граждан в вооруженном конфликте на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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