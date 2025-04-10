В Кремле отреагировали на то, что стало с телом напавшего на пост ДПС в Чечне

Песков: Кремль не располагает данными о том, где тело напавшего на ДПС в Чечне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пеков заявил, что информация о выставлении на улице тела гражданина, напавшего на ДПС в Чечне, не заслуживает доверия
Пеков заявил, что информация о выставлении на улице тела гражданина, напавшего на ДПС в Чечне, не заслуживает доверия Фото:

В Кремле прокомментировали сообщения о расправе над подростком в Чечне после нападения на пост ДПС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти не располагают информацией, подтверждающей данные опубликованные в оппозиционных СМИ.

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее появилась информация о том, что в Чечне 7 апреля напали на пост ДПС. В результате инцидента погиб полицейский.

Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Появились сообщения о том, что тело причастного к нападению молодого человека, положили в Ачхой-Мартане на одной из улиц на всеобщее обозрение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле прокомментировали сообщения о расправе над подростком в Чечне после нападения на пост ДПС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти не располагают информацией, подтверждающей данные опубликованные в оппозиционных СМИ. «Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее появилась информация о том, что в Чечне 7 апреля напали на пост ДПС. В результате инцидента погиб полицейский. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Появились сообщения о том, что тело причастного к нападению молодого человека, положили в Ачхой-Мартане на одной из улиц на всеобщее обозрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...