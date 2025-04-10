В Кремле отреагировали на то, что стало с телом напавшего на пост ДПС в Чечне

В Кремле прокомментировали сообщения о расправе над подростком в Чечне после нападения на пост ДПС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти не располагают информацией, подтверждающей данные опубликованные в оппозиционных СМИ.
«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее появилась информация о том, что в Чечне 7 апреля напали на пост ДПС. В результате инцидента погиб полицейский.
Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Появились сообщения о том, что тело причастного к нападению молодого человека, положили в Ачхой-Мартане на одной из улиц на всеобщее обозрение.
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