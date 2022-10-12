12 октября 2022

В Екатеринбурге загорелся заброшенный дом с известным граффити

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел примерно в здании Суворовский переулок, 18 Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш загорелся дом с граффити «Относительность», которое появилось два года назад в рамках проекта «Стенограффия». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«В заброшенном доме на Уралмаше произошел пожар площадь возгорания составила 150 квадратных метров», — рассказал очевидец. На месте происшествия работали 15 спасателей и 6 пожарных машин.

Пожар произошел примерно в 1:30 13 октября в здании Суворовский переулок, 18. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в промышленной зоне на улице Бахчиванджи загорелся склад с химикатами, кислородными баллонами и ангар. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

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В екатеринбургском районе Уралмаш загорелся дом с граффити «Относительность», которое появилось два года назад в рамках проекта «Стенограффия». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В заброшенном доме на Уралмаше произошел пожар площадь возгорания составила 150 квадратных метров», — рассказал очевидец. На месте происшествия работали 15 спасателей и 6 пожарных машин. Пожар произошел примерно в 1:30 13 октября в здании Суворовский переулок, 18. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в промышленной зоне на улице Бахчиванджи загорелся склад с химикатами, кислородными баллонами и ангар. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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