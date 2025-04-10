В Сургуте таксист заехал в лужу около Ледового дворца. Салон автомобиля наполовину затопило, рассказала пассажирка.
«Мы просто заехали в огромную лужу. У водителя затонула машина. Я вся мокрая сижу», — сообщила сургутянка «OMEDIA!» и подкрепила рассказ видео с инцидентом. О какой службе такси идет речь, не уточняется.
«Я сегодня там на спринтере не рискнул,а её на маленькой повезли, да там воды по пупок...», — пишет в соцсетях Сургута автолюбитель. URA.RU попыталось выяснить у коммунальных служб Сургута, по какой причине в районе «Ледового дворца» разлилась огромная лужа и какие меры будут предприниматься для ее устранения. На момент написания материала ответственные службы на телефонный звонок агентства не ответили.
Видео: OMEDIA!
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