10 апреля 2025

В Сургуте такси утонуло в огромной луже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон такси наполовину затопило из-за лужи
Салон такси наполовину затопило из-за лужи Фото:

В Сургуте таксист заехал в лужу около Ледового дворца. Салон автомобиля наполовину затопило, рассказала пассажирка.

«Мы просто заехали в огромную лужу. У водителя затонула машина. Я вся мокрая сижу», — сообщила сургутянка «OMEDIA!» и подкрепила рассказ видео с инцидентом. О какой службе такси идет речь, не уточняется.

«Я сегодня там на спринтере не рискнул,а её на маленькой повезли, да там воды по пупок...», — пишет в соцсетях Сургута автолюбитель. URA.RU попыталось выяснить у коммунальных служб Сургута, по какой причине в районе «Ледового дворца» разлилась огромная лужа и какие меры будут предприниматься для ее устранения. На момент написания материала ответственные службы на телефонный звонок агентства не ответили.

Видео: OMEDIA!

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В Сургуте таксист заехал в лужу около Ледового дворца. Салон автомобиля наполовину затопило, рассказала пассажирка. «Мы просто заехали в огромную лужу. У водителя затонула машина. Я вся мокрая сижу», — сообщила сургутянка «OMEDIA!» и подкрепила рассказ видео с инцидентом. О какой службе такси идет речь, не уточняется. «Я сегодня там на спринтере не рискнул,а её на маленькой повезли, да там воды по пупок...», — пишет в соцсетях Сургута автолюбитель. URA.RU попыталось выяснить у коммунальных служб Сургута, по какой причине в районе «Ледового дворца» разлилась огромная лужа и какие меры будут предприниматься для ее устранения. На момент написания материала ответственные службы на телефонный звонок агентства не ответили. Видео: OMEDIA!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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