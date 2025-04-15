В Доминикане открылось первое посольство РФ

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В Доминиканской Республике открылось посольство РФ
В Доминиканской Республике открылось посольство РФ Фото:

Российское посольство официально начало свою деятельность в Доминиканской Республике. Об этом сообщили представители ведомство.

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — говорится в сообщении посольства в только созданном telegram-канале. МИД РФ выразил поддержку новому посольству, приветствуя регистрацию официального канала диппредставительства в социальных сетях.

Ранее, согласно указу, подписанному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Алексей Середин был назначен послом России в Доминиканской Республике. Соответствующий документ был размещен для общего доступа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Российское посольство официально начало свою деятельность в Доминиканской Республике. Об этом сообщили представители ведомство. «14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — говорится в сообщении посольства в только созданном telegram-канале. МИД РФ выразил поддержку новому посольству, приветствуя регистрацию официального канала диппредставительства в социальных сетях. Ранее, согласно указу, подписанному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Алексей Середин был назначен послом России в Доминиканской Республике. Соответствующий документ был размещен для общего доступа на официальном интернет-портале правовой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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