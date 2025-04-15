В Доминикане открылось первое посольство РФ

Российское посольство официально начало свою деятельность в Доминиканской Республике. Об этом сообщили представители ведомство.
«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — говорится в сообщении посольства в только созданном telegram-канале. МИД РФ выразил поддержку новому посольству, приветствуя регистрацию официального канала диппредставительства в социальных сетях.
Ранее, согласно указу, подписанному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Алексей Середин был назначен послом России в Доминиканской Республике. Соответствующий документ был размещен для общего доступа на официальном интернет-портале правовой информации.
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