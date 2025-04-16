16 апреля 2025

Акционеры, которые потеряли контроль над ПНТ, подали жалобу в арбитраж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская Федерация получила контроль над 5546 голосующими акциями
Российская Федерация получила контроль над 5546 голосующими акциями Фото:

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу от компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», которая выступает против решения первой инстанции о переходе контроля над 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в руки государства. Решение привело к утрате контроля иностранных инвесторов над стратегически важным предприятием.

«Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025», — сообщается в карточке дела. Согласно апрельскому решению арбитражного суда, были признаны недействительными сделки с акциями ПНТ, что привело к перераспределению акционерного капитала. Российская Федерация получила контроль над 5546 голосующими акциями, что составляет около 55% уставного капитала компании. Остальные акции остались у российского акционера, в то время как иностранному акционеру были полностью аннулированы права на голосующие акции.

Компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева выразили свое несогласие с решением суда, подав апелляционные жалобы. Дата слушаний по апелляции пока не назначена. Ситуация осложняется предыдущими заявлениями ПНТ о попытках рейдерского захвата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу от компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», которая выступает против решения первой инстанции о переходе контроля над 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в руки государства. Решение привело к утрате контроля иностранных инвесторов над стратегически важным предприятием. «Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025», — сообщается в карточке дела. Согласно апрельскому решению арбитражного суда, были признаны недействительными сделки с акциями ПНТ, что привело к перераспределению акционерного капитала. Российская Федерация получила контроль над 5546 голосующими акциями, что составляет около 55% уставного капитала компании. Остальные акции остались у российского акционера, в то время как иностранному акционеру были полностью аннулированы права на голосующие акции. Компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева выразили свое несогласие с решением суда, подав апелляционные жалобы. Дата слушаний по апелляции пока не назначена. Ситуация осложняется предыдущими заявлениями ПНТ о попытках рейдерского захвата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...