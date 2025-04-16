Акционеры, которые потеряли контроль над ПНТ, подали жалобу в арбитраж

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу от компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», которая выступает против решения первой инстанции о переходе контроля над 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в руки государства. Решение привело к утрате контроля иностранных инвесторов над стратегически важным предприятием.
«Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025», — сообщается в карточке дела. Согласно апрельскому решению арбитражного суда, были признаны недействительными сделки с акциями ПНТ, что привело к перераспределению акционерного капитала. Российская Федерация получила контроль над 5546 голосующими акциями, что составляет около 55% уставного капитала компании. Остальные акции остались у российского акционера, в то время как иностранному акционеру были полностью аннулированы права на голосующие акции.
Компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» и председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева выразили свое несогласие с решением суда, подав апелляционные жалобы. Дата слушаний по апелляции пока не назначена. Ситуация осложняется предыдущими заявлениями ПНТ о попытках рейдерского захвата.
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