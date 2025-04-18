Умер известный дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев

Shot: умерший дрессировщик Кудрявцев два года назад попал в больницу
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Виктор Кудрявцев прославился выступлениями с медведями
Виктор Кудрявцев прославился выступлениями с медведями Фото:

Известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев, скончавшийся сегодня утром на 75-м году жизни, два года назад перенес клиническую смерть после операции на сердце. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на близких артиста.

«После перенесенного коронавируса его состояние резко ухудшилось, и он попал в больницу. Там он находился несколько месяцев на ИВЛ, пережил клиническую смерть, но смог восстановиться и начать самостоятельно дышать», — поделились близкие дрессировщика. 

После этого он провел более полугода дома. А затем снова оказался в больнице. Сегодня утром он скончался, утверждает Shot. Отмечается, что в последнее время он сильно страдал от перенесенной онкологии. 

Прощание с Виктором Кудрявцевым запланировано на 22 апреля. Церемония пройдет в Московском цирке на Цветном бульваре.

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Известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев, скончавшийся сегодня утром на 75-м году жизни, два года назад перенес клиническую смерть после операции на сердце. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на близких артиста. «После перенесенного коронавируса его состояние резко ухудшилось, и он попал в больницу. Там он находился несколько месяцев на ИВЛ, пережил клиническую смерть, но смог восстановиться и начать самостоятельно дышать», — поделились близкие дрессировщика.  После этого он провел более полугода дома. А затем снова оказался в больнице. Сегодня утром он скончался, утверждает Shot. Отмечается, что в последнее время он сильно страдал от перенесенной онкологии.  Прощание с Виктором Кудрявцевым запланировано на 22 апреля. Церемония пройдет в Московском цирке на Цветном бульваре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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