Известный российский дрессировщик Виктор Кудрявцев, скончавшийся сегодня утром на 75-м году жизни, два года назад перенес клиническую смерть после операции на сердце. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на близких артиста.
«После перенесенного коронавируса его состояние резко ухудшилось, и он попал в больницу. Там он находился несколько месяцев на ИВЛ, пережил клиническую смерть, но смог восстановиться и начать самостоятельно дышать», — поделились близкие дрессировщика.
После этого он провел более полугода дома. А затем снова оказался в больнице. Сегодня утром он скончался, утверждает Shot. Отмечается, что в последнее время он сильно страдал от перенесенной онкологии.
Прощание с Виктором Кудрявцевым запланировано на 22 апреля. Церемония пройдет в Московском цирке на Цветном бульваре.
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