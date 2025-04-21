Местонахождение школьницы неизвестно
В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка по имени Даткайым Турдубаева. С 21 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Согласно ориентировке, пропавшая школьница ростом 145 сантиметров, нормального телосложения. У девочки черные волосы, карие глаза.
Даткайым была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки. Любую информацию о ребенке просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на «112».
Ориентировка пропавшей школьницы
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