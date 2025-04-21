21 апреля 2025

Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение школьницы неизвестно
Местонахождение школьницы неизвестно Фото:

В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка по имени Даткайым Турдубаева. С 21 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, пропавшая школьница ростом 145 сантиметров, нормального телосложения. У девочки черные волосы, карие глаза.

Даткайым была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки. Любую информацию о ребенке просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на «112».

Ориентировка пропавшей школьницы
Ориентировка пропавшей школьницы
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка по имени Даткайым Турдубаева. С 21 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Согласно ориентировке, пропавшая школьница ростом 145 сантиметров, нормального телосложения. У девочки черные волосы, карие глаза. Даткайым была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки. Любую информацию о ребенке просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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