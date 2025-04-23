Лавров: сокращение трудовых мигрантов в России не отвечает нашим интересам

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Сокращение трудовых мигрантов в России не отвечают интересам страны, заявил Лавров
Сокращение трудовых мигрантов в России не отвечают интересам страны, заявил Лавров Фото:

Сокращение числа трудовых мигрантов в России не отвечает интересам страны из-за нехватки рабочих рук. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в Российской Федерации вряд ли соответствуют интересам страны из-за нехватки рабочих рук», — подчеркнул Лавров. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Ранее Лавров посетил Узбекистан с деловым визитом. На переговорах с главой узбекского МИД Бахтиером Саидовым в Самарканде он отметил, что торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются. 

По данным профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова, жители Таджикистана и Узбекистана стали уезжать на работу не в Россию, а в другие страны. Среди вариантов стали популярны у них Китай, Южная Корея, Ближний Восток и Европа.

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Сокращение числа трудовых мигрантов в России не отвечает интересам страны из-за нехватки рабочих рук. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в Российской Федерации вряд ли соответствуют интересам страны из-за нехватки рабочих рук», — подчеркнул Лавров. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. Ранее Лавров посетил Узбекистан с деловым визитом. На переговорах с главой узбекского МИД Бахтиером Саидовым в Самарканде он отметил, что торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются.  По данным профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова, жители Таджикистана и Узбекистана стали уезжать на работу не в Россию, а в другие страны. Среди вариантов стали популярны у них Китай, Южная Корея, Ближний Восток и Европа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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