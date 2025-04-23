Лавров: сокращение трудовых мигрантов в России не отвечает нашим интересам

Сокращение числа трудовых мигрантов в России не отвечает интересам страны из-за нехватки рабочих рук. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в Российской Федерации вряд ли соответствуют интересам страны из-за нехватки рабочих рук», — подчеркнул Лавров. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Ранее Лавров посетил Узбекистан с деловым визитом. На переговорах с главой узбекского МИД Бахтиером Саидовым в Самарканде он отметил, что торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются.
По данным профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова, жители Таджикистана и Узбекистана стали уезжать на работу не в Россию, а в другие страны. Среди вариантов стали популярны у них Китай, Южная Корея, Ближний Восток и Европа.
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