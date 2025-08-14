Путин: Россия готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта

В приветственном послании участникам международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве президент России Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность развития беспилотного транспорта для страны и выразил готовность к международному сотрудничеству в этой сфере. Послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
«И конечно, мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами как на двусторонней основе, так и в форматах Евразэс, БРИКС, ШОС», — говорится в обращении. Среди приоритетных задач — создание совместных предприятий, учебных центров и специализированной инфраструктуры для эксплуатации беспилотных систем.
На экспозиции форума представлены современные автономные поезда, сельскохозяйственные комбайны, летательные аппараты, роботизированные комплексы и другие беспилотные технологии. По словам президента, такие системы находят применение в различных отраслях — от агропромышленного комплекса и энергетики до городского хозяйства, строительства и торговли. Беспилотные технологии способны работать в любых средах: на земле, воде, под водой, в воздухе и даже в ближнем космосе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.