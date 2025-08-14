Anchorage Daily News: встреча Путина и Трампа совпадает с военными учениями

Встреча Путина и Трампа на базе в Анкоридже пройдет на фоне военных учений
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом пройдут на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, где в это же время состоятся военные учения. Об этом пишет газета Anchorage Daily News.

«[Встреча] совпадает с проведением на военной базе „Эльмендорф-Ричардсон“ двух пересекающихся военных учений, Northern Edge („Северный край“ — прим. URA.RU) и Arctic Edge („Арктический край“ — прим. URA.RU), в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно», — говорится в материале. Он опубликован на сайте газеты.

По данным издания, представители пресс-служб базы и размещенных на ней подразделений отказались комментировать возможные коррективы в организации учений, порядке доступа на территорию базы и других аспектах деятельности. Все запросы, касающиеся предстоящего саммита, они перенаправили в администрацию Белого дома.

Мэр Сюзанна ЛаФранс заявила, что администрация Анкориджа ведет совместную работу с представителями базы JBER и властями штата Аляска по вопросам организации предстоящего визита российского лидера в США. По ее словам, на данный момент существенных нарушений в функционировании школ, транспортной системы и других городских служб не прогнозируется.

Ранее Кремль и администрация президента США объявили о запланированной на 15 августа встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Аляски. Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что саммит состоится в Анкоридже. При этом телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, сообщил, что переговоры пройдут на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон». Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнял, что основное внимание президентов будет сосредоточено на поиске вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

