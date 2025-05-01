Басюк: ВСУ безжалостно добивали выживших после удара по рынку в Алешках

ВСУ «безжалостно добивали выживших» после удара по рынку в Алешках Херсонской области, что служит еще одним свидетельством жестокости украинской власти. Такое заявление сделал сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
«Это событие стало еще одним показателем безжалостности и жестокости киевского режима, который, не останавливаясь на достигнутом, продолжает атаковать гражданских, нанося новые удары по уже пострадавшим», — написал Басюк в своем telegram-канале. В результате обстрела рынка украинскими военными погибли как минимум семь человек, а более двадцати получили ранения.
Удар был нанесен с использованием FPV-дронов по мирным жителям около 9:30. На месте происшествия работают экстренные службы, однако ситуация осложняется нехваткой машин скорой помощи из-за предыдущих атак на технику. Следственный комитет России начал уголовное дело, передает «Ридус».
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