Басюк: ВСУ безжалостно добивали выживших после удара по рынку в Алешках

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Удар стал примером жестокости ВСУ, заявил Басюк
Удар стал примером жестокости ВСУ, заявил Басюк Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

ВСУ «безжалостно добивали выживших» после удара по рынку в Алешках Херсонской области, что служит еще одним свидетельством жестокости украинской власти. Такое заявление сделал сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

«Это событие стало еще одним показателем безжалостности и жестокости киевского режима, который, не останавливаясь на достигнутом, продолжает атаковать гражданских, нанося новые удары по уже пострадавшим», — написал Басюк в своем telegram-канале. В результате обстрела рынка украинскими военными погибли как минимум семь человек, а более двадцати получили ранения.

Удар был нанесен с использованием FPV-дронов по мирным жителям около 9:30. На месте происшествия работают экстренные службы, однако ситуация осложняется нехваткой машин скорой помощи из-за предыдущих атак на технику. Следственный комитет России начал уголовное дело, передает «Ридус».

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ВСУ «безжалостно добивали выживших» после удара по рынку в Алешках Херсонской области, что служит еще одним свидетельством жестокости украинской власти. Такое заявление сделал сенатор от Херсонской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. «Это событие стало еще одним показателем безжалостности и жестокости киевского режима, который, не останавливаясь на достигнутом, продолжает атаковать гражданских, нанося новые удары по уже пострадавшим», — написал Басюк в своем telegram-канале. В результате обстрела рынка украинскими военными погибли как минимум семь человек, а более двадцати получили ранения. Удар был нанесен с использованием FPV-дронов по мирным жителям около 9:30. На месте происшествия работают экстренные службы, однако ситуация осложняется нехваткой машин скорой помощи из-за предыдущих атак на технику. Следственный комитет России начал уголовное дело, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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