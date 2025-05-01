Власти Алешкинского округа объявили трехдневный траур по погибшим из-за ВСУ

В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур в честь жертв удара ВСУ по рынку в Алешках, произошедшего 1 мая. Эти сведения предоставили власти округа.
«Объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — говорится в telegram-канале властей Алешкинского округа. Там добавили, что выражают глубокую скорбь и соболезнования родным тех, кто потерял близких.
Обстрел произошел на рынке, где находились мирные жители. ВСУ, по сообщениям властей, атаковали дважды, в том числе по эвакуирующимся. В период траура на государственных учреждениях приспустят флаги, а все развлекательные и спортивные мероприятия будут отменены.
В результате обстрела рынка украинскими военными 1 мая погибли как минимум семь человек, более двадцати получили ранения. Удар был нанесен дронами по мирным жителям около 9:30. Экстренные службы работают на месте, но испытывают трудности из-за нехватки машин скорой помощи. Следственный комитет России начал уголовное дело.
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