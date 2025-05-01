Власти Алешкинского округа объявили трехдневный траур по погибшим из-за ВСУ

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В результате обстрела погибли семь человек
В результате обстрела погибли семь человек Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур в честь жертв удара ВСУ по рынку в Алешках, произошедшего 1 мая. Эти сведения предоставили власти округа.

«Объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — говорится в telegram-канале властей Алешкинского округа. Там добавили, что выражают глубокую скорбь и соболезнования родным тех, кто потерял близких.

Обстрел произошел на рынке, где находились мирные жители. ВСУ, по сообщениям властей, атаковали дважды, в том числе по эвакуирующимся. В период траура на государственных учреждениях приспустят флаги, а все развлекательные и спортивные мероприятия будут отменены.

В результате обстрела рынка украинскими военными 1 мая погибли как минимум семь человек, более двадцати получили ранения. Удар был нанесен дронами по мирным жителям около 9:30. Экстренные службы работают на месте, но испытывают трудности из-за нехватки машин скорой помощи. Следственный комитет России начал уголовное дело.

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В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур в честь жертв удара ВСУ по рынку в Алешках, произошедшего 1 мая. Эти сведения предоставили власти округа. «Объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — говорится в telegram-канале властей Алешкинского округа. Там добавили, что выражают глубокую скорбь и соболезнования родным тех, кто потерял близких. Обстрел произошел на рынке, где находились мирные жители. ВСУ, по сообщениям властей, атаковали дважды, в том числе по эвакуирующимся. В период траура на государственных учреждениях приспустят флаги, а все развлекательные и спортивные мероприятия будут отменены. В результате обстрела рынка украинскими военными 1 мая погибли как минимум семь человек, более двадцати получили ранения. Удар был нанесен дронами по мирным жителям около 9:30. Экстренные службы работают на месте, но испытывают трудности из-за нехватки машин скорой помощи. Следственный комитет России начал уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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