Путин оценил долю рубля в сделках с Китаем

Практически весь товарооборот между Россией и Китаем осуществляется с использованием национальных валют — рубля и юаня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях», — заявил Путин. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. Путин подчеркнул, что таким образом торговля не поддается воздействию со стороны третьих государств.
Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как продуктивные. По словам российского главы государства, беседа проходила в атмосфере взаимного уважения.
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