Путин оценил долю рубля в сделках с Китаем

Путин: торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях
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Путин отметил защищенность сделок между КНР и Россией
Путин отметил защищенность сделок между КНР и Россией Фото:

Практически весь товарооборот между Россией и Китаем осуществляется с использованием национальных валют — рубля и юаня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин

«Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях», — заявил Путин. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. Путин подчеркнул, что таким образом торговля не поддается воздействию со стороны третьих государств.

Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как продуктивные. По словам российского главы государства, беседа проходила в атмосфере взаимного уважения.

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Практически весь товарооборот между Россией и Китаем осуществляется с использованием национальных валют — рубля и юаня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях», — заявил Путин. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. Путин подчеркнул, что таким образом торговля не поддается воздействию со стороны третьих государств. Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как продуктивные. По словам российского главы государства, беседа проходила в атмосфере взаимного уважения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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