Глава МИД Турции заявил только о двух путях по ситуации на Украине

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Турция с самого начала войны предпринимала шаги для ее завершения
Турция с самого начала войны предпринимала шаги для ее завершения Фото:
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине, подчеркнув, что сейчас перед сторонами открыты два пути: путь к миру или путь к дальнейшему разрушению. Его слова прозвучали в трансляции URA.RU.

«Перед нами есть два пути — один из путей ведет к миру, второй приведет к еще большим разрушениям», — заявил Фидан во время трансляции. Он отметил, что Турция с самого начала конфликта предпринимала шаги для ее завершения и продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию. Именно стороны конфликта должны самостоятельно определить, по какому пути двигаться дальше.

Впервые с марта 2022 года стороны согласились встретиться на нейтральной территории. Это событие рассматривается как потенциальный поворотный момент в урегулировании конфликта.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине, подчеркнув, что сейчас перед сторонами открыты два пути: путь к миру или путь к дальнейшему разрушению. Его слова прозвучали в трансляции URA.RU. «Перед нами есть два пути — один из путей ведет к миру, второй приведет к еще большим разрушениям», — заявил Фидан во время трансляции. Он отметил, что Турция с самого начала конфликта предпринимала шаги для ее завершения и продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию. Именно стороны конфликта должны самостоятельно определить, по какому пути двигаться дальше. Впервые с марта 2022 года стороны согласились встретиться на нейтральной территории. Это событие рассматривается как потенциальный поворотный момент в урегулировании конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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