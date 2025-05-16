Глава МИД Турции заявил только о двух путях по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине, подчеркнув, что сейчас перед сторонами открыты два пути: путь к миру или путь к дальнейшему разрушению. Его слова прозвучали в трансляции URA.RU.
«Перед нами есть два пути — один из путей ведет к миру, второй приведет к еще большим разрушениям», — заявил Фидан во время трансляции. Он отметил, что Турция с самого начала конфликта предпринимала шаги для ее завершения и продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию. Именно стороны конфликта должны самостоятельно определить, по какому пути двигаться дальше.
Впервые с марта 2022 года стороны согласились встретиться на нейтральной территории. Это событие рассматривается как потенциальный поворотный момент в урегулировании конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.