Россия потеряла лидерство по покупкам китайских машин

Россия в апреле 2025 года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого на шестое место. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.
«За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% — до 507,1 миллиона долларов. При этом месяцем ранее они достигали рекордных в этом году 605 миллионов долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на статистику таможни. Отмечается, что сейчас главным закупщиком китайских машин является Бразилия.
На втором месте находится Бельгия, она импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика (третье место) — на 561 миллион долларов. Кроме того, в сообщении подчеркивается, что на фоне ожесточенных торговых споров поставки китайских легковых автомобилей в США сократились на треть за месяц и составили 116,6 миллиона долларов, что позволило американскому рынку занять только 22-е место среди импортеров.
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