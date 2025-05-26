Польша передала РФ ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

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Польша передала РФ ноту протеста, заявил Сикорский
Польша передала РФ ноту протеста, заявил Сикорский Фото:

Польское внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту протеста. Поводом для этого стал демонтаж барельефов с изображением польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное», расположенном в Тверской области. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Дипломатическая нота уже передана», — заявил Сикорский. Его заявление прозвучало в эфире радиостанции RMF24.

Представители мемориального комплекса «Медное» 16 мая рассказали о снятии барельефов, изображающих польские военные награды, с территории Польского воинского кладбища. В правоохранительных органах пояснили, что эти барельефы, изготовленные польской стороной, были размещены с нарушением требований российского законодательства.

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Польское внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту протеста. Поводом для этого стал демонтаж барельефов с изображением польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное», расположенном в Тверской области. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Дипломатическая нота уже передана», — заявил Сикорский. Его заявление прозвучало в эфире радиостанции RMF24. Представители мемориального комплекса «Медное» 16 мая рассказали о снятии барельефов, изображающих польские военные награды, с территории Польского воинского кладбища. В правоохранительных органах пояснили, что эти барельефы, изготовленные польской стороной, были размещены с нарушением требований российского законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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