Польша передала РФ ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

Польское внешнеполитическое ведомство направило российской стороне ноту протеста. Поводом для этого стал демонтаж барельефов с изображением польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное», расположенном в Тверской области. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Дипломатическая нота уже передана», — заявил Сикорский. Его заявление прозвучало в эфире радиостанции RMF24.
Представители мемориального комплекса «Медное» 16 мая рассказали о снятии барельефов, изображающих польские военные награды, с территории Польского воинского кладбища. В правоохранительных органах пояснили, что эти барельефы, изготовленные польской стороной, были размещены с нарушением требований российского законодательства.
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