ВС РФ нанесли мощный удар по аэродрому в Хмельницкой области

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ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на аэродроме Староконстантинов и уничтожили цели. Об этом сообщили в МО РФ. Отмечается, что атака была произведена с помощью высокоточного оружия. Ранее, в ночь на 25 мая, российская армия также наносила удары по венным объектам по всей территории Украины.
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