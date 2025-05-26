Молодой человек пришел с ножом в детский сад в Казани

В Казани молодой человек попытался проникнуть в детский сад с ножом, его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Татарстану.
«Молодой человек с ножом пытался пройти в здание детского сада в Казани. Полиция задержала местного жителя 2007 года рождения...» — пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
В результате инцидента никто не пострадал. После задержания подозреваемого направили на медицинское освидетельствование для проверки на опьянение.
Ранее в Казани был задержан гражданин Турции, которого подозревают в убийстве своей бывшей супруги и нанесении ранения их сыну в день его рождения. По информации следствия, тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в дневное время по месту жительства.
Экспертиза установила, что причиной смерти стали множественные ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый предпринял попытку суицида, однако был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.