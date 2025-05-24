В Казани задержали мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве женщины

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Мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве экс-супруги в Казани в день рождения их сына, задержали
Мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве экс-супруги в Казани в день рождения их сына, задержали Фото:
новость из сюжета
В Казани мужчина-иностранец перерезал горло жене и поранил трехлетнего сына в его день рождения

В Казани задержан мужчина-иностранец, подозреваемый в убийстве своей 35-летней бывшей супруги в день рождения их сына. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«[Мужчину] задержали», — подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции.

Согласно данным правоохранителей, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 24 мая в одном из жилых домов Казани. Следствие установило, что ей были нанесены смертельные ножевые ранения.

По предварительным данным, подозреваемый — гражданин Турции. По информации СМИ, мужчина несколько месяцев назад мужчина развелся с женой, а сегодня, 24 мая,  прибыл на день рождения общего сына, где у него произошел конфликт с экс-супругой. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына и попытался покончить с собой. 

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В Казани задержан мужчина-иностранец, подозреваемый в убийстве своей 35-летней бывшей супруги в день рождения их сына. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «[Мужчину] задержали», — подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции. Согласно данным правоохранителей, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 24 мая в одном из жилых домов Казани. Следствие установило, что ей были нанесены смертельные ножевые ранения. По предварительным данным, подозреваемый — гражданин Турции. По информации СМИ, мужчина несколько месяцев назад мужчина развелся с женой, а сегодня, 24 мая,  прибыл на день рождения общего сына, где у него произошел конфликт с экс-супругой. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына и попытался покончить с собой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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