В Казани задержали мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве женщины

В Казани задержан мужчина-иностранец, подозреваемый в убийстве своей 35-летней бывшей супруги в день рождения их сына. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«[Мужчину] задержали», — подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции.
Согласно данным правоохранителей, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 24 мая в одном из жилых домов Казани. Следствие установило, что ей были нанесены смертельные ножевые ранения.
По предварительным данным, подозреваемый — гражданин Турции. По информации СМИ, мужчина несколько месяцев назад мужчина развелся с женой, а сегодня, 24 мая, прибыл на день рождения общего сына, где у него произошел конфликт с экс-супругой. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына и попытался покончить с собой.
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