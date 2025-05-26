Пермяков зовут подготовиться к встрече с НЛО

Пермяков пригласили на лекцию об инопланетянах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам расскажут, существует ли НЛО и как подготовиться к встрече с ним
Пермякам расскажут, существует ли НЛО и как подготовиться к встрече с ним Фото:

В Перми проведут лекцию об инопланетянах. Горожане смогут узнать о том, существуют ли представители иных цивилизаций и как наблюдать НЛО и подготовиться к встрече с ним.

«На лекции можно будет узнать, какие удивительные примеры наблюдения НЛО существовали в истории, которые оказались вполне привычными астрономическими или земными? Как подготовиться к наблюдению НЛО? Как можно перепроверить то, что вы наблюдаете?» — сказано в анонсе, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Организатором лекции является пермский астроклуб «Телескоп». Лекция состоится во вторник, в Планетарии по адресу бульвар Гагарина 27А. URARU рассказывало, что в селе Молкебка Пермского края существует аномальная зона, которая притягивает к себе уфологов из разных уголков России. Несколько лет назад в селе появился памятник инопланетянину. Местные жители дали ему название «Алешенька».

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В Перми проведут лекцию об инопланетянах. Горожане смогут узнать о том, существуют ли представители иных цивилизаций и как наблюдать НЛО и подготовиться к встрече с ним. «На лекции можно будет узнать, какие удивительные примеры наблюдения НЛО существовали в истории, которые оказались вполне привычными астрономическими или земными? Как подготовиться к наблюдению НЛО? Как можно перепроверить то, что вы наблюдаете?» — сказано в анонсе, размещенном в соцсети «ВКонтакте». Организатором лекции является пермский астроклуб «Телескоп». Лекция состоится во вторник, в Планетарии по адресу бульвар Гагарина 27А. URARU рассказывало, что в селе Молкебка Пермского края существует аномальная зона, которая притягивает к себе уфологов из разных уголков России. Несколько лет назад в селе появился памятник инопланетянину. Местные жители дали ему название «Алешенька».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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