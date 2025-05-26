Пермяков зовут подготовиться к встрече с НЛО

В Перми проведут лекцию об инопланетянах. Горожане смогут узнать о том, существуют ли представители иных цивилизаций и как наблюдать НЛО и подготовиться к встрече с ним.
«На лекции можно будет узнать, какие удивительные примеры наблюдения НЛО существовали в истории, которые оказались вполне привычными астрономическими или земными? Как подготовиться к наблюдению НЛО? Как можно перепроверить то, что вы наблюдаете?» — сказано в анонсе, размещенном в соцсети «ВКонтакте».
Организатором лекции является пермский астроклуб «Телескоп». Лекция состоится во вторник, в Планетарии по адресу бульвар Гагарина 27А. URARU рассказывало, что в селе Молкебка Пермского края существует аномальная зона, которая притягивает к себе уфологов из разных уголков России. Несколько лет назад в селе появился памятник инопланетянину. Местные жители дали ему название «Алешенька».
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