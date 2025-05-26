Полковник Баранец: западные ракеты долетят до Екатеринбурга

Западные ракеты, поставляемые Украине смогут долететь до Екатеринбурга после снятия ограничения по дальнобойности военных поставок для Киева. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
«Если снимут дальнобойность, то достанет до Екатеринбурга. Если снимут на все 100% дальнобойность. Так что прошу вас тоже это учесть. Возможно, мы с вами последний раз разговариваем», — сказал Баранец.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц официально объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Теперь поставляемые Киеву ракеты могут поражать цели на значительно большем расстоянии. Подробнее о том, каким оружием ВСУ могут ударить по регионам РФ — в отдельном материале URA.RU. В Кремле уже назвали опасным снятие запрета на поставку дальнобойного оружия.
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