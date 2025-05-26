Школы Челябинска сразились в скоростной сборке спилс-карт (магнитных карт в форме регионов России, — ред.) среди школьников. Коллектив-победитель собрал пазл за 1 минуту 41 секунду.
«Главной интригой мероприятия стала попытка побить лучший всероссийский результат в командном зачете (1 мин 48 сек) по сборке спилс-карты нашей страны. Команда из школы №121 опередила всех соперников, собрав Россию за 1 минуту 41 секунду — на семь секунд быстрее результата, зафиксированного в другом регионе», — рассказали организаторы URA.RU.
Конкуренцию команде школы №121 в состязании составили сборные из гимназии №93 и школы №42. Реализация проекта началась в сентябре 2024 года. За этот период в различных городах и районах Челябинской области состоялось 34 турнира. В них приняли участие свыше 1000 детей, которые собирали спилс-карты России и региона.
Чемпионат проводится автономной некоммерческой организацией «Творческий союз „В Движении“» в партнерстве со Всемирной федерацией спилс-карт. Организацию мероприятия поддерживают уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, а также региональное отделение Движения Первых. Финансирование осуществляется за счет средств, предоставленных Фондом президентских грантов.
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