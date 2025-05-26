Врачи из ХМАО удалили ребенку огромную кисту яичника, сохранив возможность иметь детей

В ХМАО врачи вырезали девочке огромную кисту яичника
© Служба новостей «URA.RU»
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Киста негативно сказывалась на работе почек
Киста негативно сказывалась на работе почек Фото:

В Сургуте (ХМАО) врачи Центра охраны материнства и детства успешно провели сложную операцию по удалению крупной кисты яичника у девочки-подростка. Глава медучрежедния Лариса Белоцерковцева в своем официальном telegram-канале сообщила, что благодаря специалистам, у ребенка сохранена возможность в будущем иметь детей.

«Во время обследования у уролога на УЗИ выявили крупное кистозное образование. Специалисты приняли решение о проведении лапароскопической операции. Хирурги удалили кисту правого яичника, которая содержала около 1200 миллилитров жидкости. Врачам удалось сохранить яичник, что крайне важно для будущего репродуктивного здоровья девочки», — отметила Белоцерковцева.

Врач отметила, что размер кисты яичника у девочки достигал размеров 15 на 20 сантиметров и также мог привести к нарушению функций почек. К медикам пациент обратилась с жалобами на увеличение объема живота, боли и учащенное мочеиспускание. Операция длилась 1 час 15 минут, после чего девочку перевели в гинекологическое отделение и сейчас она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

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В Сургуте (ХМАО) врачи Центра охраны материнства и детства успешно провели сложную операцию по удалению крупной кисты яичника у девочки-подростка. Глава медучрежедния Лариса Белоцерковцева в своем официальном telegram-канале сообщила, что благодаря специалистам, у ребенка сохранена возможность в будущем иметь детей. «Во время обследования у уролога на УЗИ выявили крупное кистозное образование. Специалисты приняли решение о проведении лапароскопической операции. Хирурги удалили кисту правого яичника, которая содержала около 1200 миллилитров жидкости. Врачам удалось сохранить яичник, что крайне важно для будущего репродуктивного здоровья девочки», — отметила Белоцерковцева. Врач отметила, что размер кисты яичника у девочки достигал размеров 15 на 20 сантиметров и также мог привести к нарушению функций почек. К медикам пациент обратилась с жалобами на увеличение объема живота, боли и учащенное мочеиспускание. Операция длилась 1 час 15 минут, после чего девочку перевели в гинекологическое отделение и сейчас она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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