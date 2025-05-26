Врачи из ХМАО удалили ребенку огромную кисту яичника, сохранив возможность иметь детей

В Сургуте (ХМАО) врачи Центра охраны материнства и детства успешно провели сложную операцию по удалению крупной кисты яичника у девочки-подростка. Глава медучрежедния Лариса Белоцерковцева в своем официальном telegram-канале сообщила, что благодаря специалистам, у ребенка сохранена возможность в будущем иметь детей.
«Во время обследования у уролога на УЗИ выявили крупное кистозное образование. Специалисты приняли решение о проведении лапароскопической операции. Хирурги удалили кисту правого яичника, которая содержала около 1200 миллилитров жидкости. Врачам удалось сохранить яичник, что крайне важно для будущего репродуктивного здоровья девочки», — отметила Белоцерковцева.
Врач отметила, что размер кисты яичника у девочки достигал размеров 15 на 20 сантиметров и также мог привести к нарушению функций почек. К медикам пациент обратилась с жалобами на увеличение объема живота, боли и учащенное мочеиспускание. Операция длилась 1 час 15 минут, после чего девочку перевели в гинекологическое отделение и сейчас она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.
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