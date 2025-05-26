В Чечне появится огромный небоскреб

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2,5 млрд рублей в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников. Соглашение о финансировании было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума 26 мая.
«На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением. Общая сумма финансирования составляет 2,5 млрд рублей», — отметил Андрей Колокольников. В
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора в ХМАО построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания.
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