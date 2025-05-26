26 мая 2025

В Чечне появится огромный небоскреб

РФПИ вложит 2,5 млрд рублей в строительство небоскреба в Грозном
© Служба новостей «URA.RU»
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В Грозном будет возведен небоскреб
В Грозном будет возведен небоскреб Фото:

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2,5 млрд рублей в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников. Соглашение о финансировании было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума 26 мая.

«На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением. Общая сумма финансирования составляет 2,5 млрд рублей», — отметил Андрей Колокольников. В 

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора в ХМАО построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2,5 млрд рублей в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр» в центре Грозного. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников. Соглашение о финансировании было подписано на полях Кавказского инвестиционного форума 26 мая. «На данном этапе планируется профинансировать первые два этапа. Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением. Общая сумма финансирования составляет 2,5 млрд рублей», — отметил Андрей Колокольников. В  Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поможет властям Лянтора в ХМАО построить соборную мечеть. С просьбой о помощи к политическому деятелю обратился глава населенного пункта Алексей Луценко. Имам-хатыб мечети Лянтора Абдулкаюм хазрат Исхаков сообщил агентству, что Кадыров согласился оказать содействие в возведении здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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