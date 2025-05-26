26 мая 2025

Экспорт челябинских молока и сливок за год увеличился в пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт молока из Челябинской области с начала года вырос в пять раз
Экспорт молока из Челябинской области с начала года вырос в пять раз Фото:

Экспорт молока и сливок, производимых в Челябинской области, за год увеличился в пять раз. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, вся продукция направлялась в Казахстан.

«Весовой объем «молочных рек» от южноуральских предпринимателей увеличился в пять раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и стоимостный показатель, который вырос шестикратно», — уточнили URA.RU в таможне.

Импорт при этом сократился в полтора раза. География при этом расширилась и на прилавках появилось молоко не только из Казахстана, но и из Белоруссии.

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Экспорт молока и сливок, производимых в Челябинской области, за год увеличился в пять раз. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, вся продукция направлялась в Казахстан. «Весовой объем «молочных рек» от южноуральских предпринимателей увеличился в пять раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и стоимостный показатель, который вырос шестикратно», — уточнили URA.RU в таможне. Импорт при этом сократился в полтора раза. География при этом расширилась и на прилавках появилось молоко не только из Казахстана, но и из Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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