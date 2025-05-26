Экспорт челябинских молока и сливок за год увеличился в пять раз

Экспорт молока и сливок, производимых в Челябинской области, за год увеличился в пять раз. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, вся продукция направлялась в Казахстан.
«Весовой объем «молочных рек» от южноуральских предпринимателей увеличился в пять раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и стоимостный показатель, который вырос шестикратно», — уточнили URA.RU в таможне.
Импорт при этом сократился в полтора раза. География при этом расширилась и на прилавках появилось молоко не только из Казахстана, но и из Белоруссии.
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