В Калининском районе Челябинска на месте «Зеленого рынка» рядом с Храмом Святой Троицы построят новый микрорайон с детским садом, парковкой и эксплуатируемой крышей. Площадь застройки под новый ЖК достигнет 31 113 квадратных метров. На данный момент готовят проект. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.
«Подготовить документацию по планировке территории в границах в Калининском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемые задания, в том числе на разработку документации по планировке территории», — сообщается на сайте.
Как сообщается в пояснительной записке, микрорайон построят на пересечении улиц Каслинская, Работниц и Кирова. Крупный жилой комплекс построят с объектами обслуживания жилой застройки и обеспечения внутреннего правопорядка, со встроенным детским садом подземно-надземной автостоянкой от 174 до 217 машино-мест. Также будет эксплуатируемая крыша, которую планируется благоустроить.
ЖК возведут на месте «Зеленого рынка», где долгое время велась торговля. На данный момент он потерял свою актуальность.
Чтобы новый квартал органично смотрелся рядом с храмом, девелопер активно сотрудничает с Челябинской епархией. Работа ведется с уважением к его архитектурной ценности и истории. Как отметил секретарь Челябинской епархии, настоятель Храма Святой Троицы Игорь Шестаков, это событие, которого ждал весь город.
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