Сливочное масло и яйца подешевели в Свердловской области: в чем причина

Цены на яйца и сливочное, растительное масло снизились из-за увеличения объемов производств в Свердловской области, а темпы роста годовой инфляции замедлились, в апреле она составила 11,2% против 11,4% в марте. Данные приводит Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.
«Целый ряд товаров подешевел из-за укрепления рубля и снижения спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования. Так, в апреле продавцы дополнительно снизили цены на электронику, компьютеры, инструменты и оборудование», — говорится в сообщении. Кроме того, падение цен продолжилось для подержанных импортных автомобилей и сопутствующим товарам к ним, таким как автошины. Поездки в Египет и ОАЭ стали доступнее, так как цены там снизились сильнее обычного для апреля.
По данным аналитиков, цены росли не так быстро из-за увеличения объемов выпуска яиц птицефабриками. Также подешевело растительное и сливочное масло. Благодаря рекордным запасам урожая удалось сдерживать стоимость гречки и риса.
Однако есть и другая тенденция. Медицинские услуги, билеты в театры, кино, пассажирский транспорт, экскурсионные туры продолжают дорожать. Аналитики в качестве причин роста цен называют: увеличение затрат бизнеса на аренду, оплату труда, сырье, материалы, транспортировку и высокий потребительский спрос — он опережает предложение.
«В Свердловской области, как и в целом по стране, цены в апреле выросли слабее, чем в марте. Однако в пересчете на год они по-прежнему растут темпами выше 4% — цели, которую установил Банк России», — сказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов. Он уточнил, что для устойчивого снижения инфляции необходим период высоких ставок по депозитам и кредитам. Это может обеспечить более сдержанный рост спроса.
В конце апреля URA.RU делилось фотографиями читателей из магазинов, где те нашли яйца по рекордно низким ценам. Так, в магазине «Магнит» удалось найти яйца по 59 рублей.
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