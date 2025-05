В США создают беспилотный истребитель F-35

Теклет заявил, что испытания беспилотного истребителя F-35 могут начать в течение двух-трех лет Фото: Министерство обороны Великобритании Американская корпорация Lockheed Martin планирует создать беспилотную версию истребителя F-35 с системой автономного управления. Об этом сообщил глава компании Джеймс Теклет. По его словам, летные испытания модифицированного самолета могут начаться в течение двух-трех лет. «Lockheed Martin планирует создать версию F-35, которая сможет летать без пилота», — приводит Defense One заявление Теклета. Он уточнил, что внедрение автономной системы возможно в «относительно скромные сроки» за счет технологических наработок в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Согласно данным портала, новая версия F-35 также получит усовершенствованное стелс-покрытие, модернизированные сопла двигателя, измененную форму корпуса и дополнительные возможности в сфере радиоэлектронной борьбы. В настоящее время истребитель уже оснащен некоторыми автономными функциями: в 2023 году самолет управлялся самостоятельно после катапультирования пилота, однако о создании полностью беспилотной версии F-35 официально ранее не сообщалось. Ранее стало известно, что американские F-35 оказались уязвимы перед российскими и китайскими радарами, способными обнаруживать и отслеживать их. По данным издания The National Interest, российские и китайские системы, «Небо-М», «Резонанс-Н» и аналогичные китайские разработки, могут без проблем обнаруживать стелс-истребители, передает MK.RU.

