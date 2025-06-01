Машинист локомотива погиб в результате ЧП с поездом в Брянской области

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РЖД сообщили, что все пострадавшие получат необходимое лечение
РЖД сообщили, что все пострадавшие получат необходимое лечение Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате крушения поезда №86 Климов — Москва в Брянской области погиб машинист локомотива. РЖД выразили соболезнования родным погибшего и пообещали материальную поддержку его семье.

«В результате происшествия с поездом №86 Климов — Москва в Брянской области погиб наш товарищ — машинист локомотива», — пишет telegram-канал РЖД. В компании выразили глубокие соболезнования его семье и пообещали полную поддержку, включая материальную помощь.

Также в больницы доставлены девять членов поездной бригады. Их состояние врачи оценивают как стабильное, сообщает ведомство. 

Ранее в Брянской и Курской областях произошли крушения пассажирского и грузового поездов, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Пассажирский поезд №86 Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 по московскому времени из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию про мост, который обрушился на поезд в Брянской области.

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В результате крушения поезда №86 Климов — Москва в Брянской области погиб машинист локомотива. РЖД выразили соболезнования родным погибшего и пообещали материальную поддержку его семье. «В результате происшествия с поездом №86 Климов — Москва в Брянской области погиб наш товарищ — машинист локомотива», — пишет telegram-канал РЖД. В компании выразили глубокие соболезнования его семье и пообещали полную поддержку, включая материальную помощь. Также в больницы доставлены девять членов поездной бригады. Их состояние врачи оценивают как стабильное, сообщает ведомство.  Ранее в Брянской и Курской областях произошли крушения пассажирского и грузового поездов, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Пассажирский поезд №86 Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 по московскому времени из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию про мост, который обрушился на поезд в Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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