Машинист локомотива погиб в результате ЧП с поездом в Брянской области

В результате крушения поезда №86 Климов — Москва в Брянской области погиб машинист локомотива. РЖД выразили соболезнования родным погибшего и пообещали материальную поддержку его семье.
«В результате происшествия с поездом №86 Климов — Москва в Брянской области погиб наш товарищ — машинист локомотива», — пишет telegram-канал РЖД. В компании выразили глубокие соболезнования его семье и пообещали полную поддержку, включая материальную помощь.
Также в больницы доставлены девять членов поездной бригады. Их состояние врачи оценивают как стабильное, сообщает ведомство.
Ранее в Брянской и Курской областях произошли крушения пассажирского и грузового поездов, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Пассажирский поезд №86 Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 по московскому времени из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию про мост, который обрушился на поезд в Брянской области.
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