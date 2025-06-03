Массовый блэкаут произошел в Омске. Видео

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Без света остались сразу несколько районов города
Без света остались сразу несколько районов города Фото:

В Омске вечером 3 июня произошел масштабный сбой электроснабжения, оставивший часть города без света. Об этом сообщили местные жители. 

«Ранее „Россети“ предупреждали людей о режиме повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней с ветром», — сообщает telegram-канал Mash. Когда подачу электроэнергии возобновят — неизвестно. 

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В Омске вечером 3 июня произошел масштабный сбой электроснабжения, оставивший часть города без света. Об этом сообщили местные жители.  «Ранее „Россети“ предупреждали людей о режиме повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней с ветром», — сообщает telegram-канал Mash. Когда подачу электроэнергии возобновят — неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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