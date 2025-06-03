Без света остались сразу несколько районов города
В Омске вечером 3 июня произошел масштабный сбой электроснабжения, оставивший часть города без света. Об этом сообщили местные жители.
«Ранее „Россети“ предупреждали людей о режиме повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней с ветром», — сообщает telegram-канал Mash. Когда подачу электроэнергии возобновят — неизвестно.
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