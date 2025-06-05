В Воронежской области остановлены несколько поездов после сообщений о взрыве

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Движение поездов остановлено из-за повреждения полотна (архивное фото)
Движение поездов остановлено из-за повреждения полотна (архивное фото)

В Воронежской области остановлено движение нескольких поездов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Это связано с повреждением железнодорожного полотна. Гусев уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Оперативные службы устанавливают причину происшествия, они ведут работу на месте. Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле. Ранее в СМИ появилась информация, что в Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв.

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В Воронежской области остановлено движение нескольких поездов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Это связано с повреждением железнодорожного полотна. Гусев уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Оперативные службы устанавливают причину происшествия, они ведут работу на месте. Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле. Ранее в СМИ появилась информация, что в Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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