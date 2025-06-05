В Воронежской области остановлены несколько поездов после сообщений о взрыве

В Воронежской области остановлено движение нескольких поездов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Это связано с повреждением железнодорожного полотна. Гусев уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Оперативные службы устанавливают причину происшествия, они ведут работу на месте. Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле. Ранее в СМИ появилась информация, что в Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв.
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