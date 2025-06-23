Две жительницы Запорожской области задержаны ФСБ по подозрению в госизмене

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ФСБ задержала по подозрению в госизмене двух жительниц Запорожской области
ФСБ задержала по подозрению в госизмене двух жительниц Запорожской области Фото:

Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Запорожской области по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) секретной информации о российских военных. Возбуждено уголовное дело о государственной измене по статье 275 УК РФ.

«На территории Запорожской области ФСБ пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со СБУ. Подозреваемые задержаны, в отношении них <...> возбуждено уголовное дело о государственной измене», — отмечается в сообщении ведомства. Сообщение передает РИА Новости. По данным ведомства, задержанные собирали и отправляли украинской стороне сведения о местах размещения личного состава и военной техники российских подразделений.

Ранее сотрудники ФСБ задерживали в Крыму двух женщин, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах и военнослужащих через мессенджер Telegram. Тогда против задержанных также были возбуждены уголовные дела о государственной измене, а в ведомстве отмечали, что украинские спецслужбы часто используют мессенджеры для вербовки граждан к разведывательной деятельности.

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Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Запорожской области по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) секретной информации о российских военных. Возбуждено уголовное дело о государственной измене по статье 275 УК РФ. «На территории Запорожской области ФСБ пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со СБУ. Подозреваемые задержаны, в отношении них <...> возбуждено уголовное дело о государственной измене», — отмечается в сообщении ведомства. Сообщение передает РИА Новости. По данным ведомства, задержанные собирали и отправляли украинской стороне сведения о местах размещения личного состава и военной техники российских подразделений. Ранее сотрудники ФСБ задерживали в Крыму двух женщин, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах и военнослужащих через мессенджер Telegram. Тогда против задержанных также были возбуждены уголовные дела о государственной измене, а в ведомстве отмечали, что украинские спецслужбы часто используют мессенджеры для вербовки граждан к разведывательной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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