Президент Ирана намерен приехать в Армению

Вопрос организации визита обсуждался во время встречи с МИД Армении
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Армению летом 2025 года. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Мехди Собхани.
«Мы работаем над организацией визита», — рассказал Собхани, передает Sputnik. Он отметил, что вопрос организации визита обсуждался во время его встречи с министром иностранных дел Армении. В ходе подготовки к визиту стороны уже коснулись вопросов, связанных с возможным подписанием новых двусторонних документов в Ереване.
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