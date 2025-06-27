Президент Ирана намерен приехать в Армению

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Вопрос организации визита обсуждался во время встречи с МИД Армении
Вопрос организации визита обсуждался во время встречи с МИД Армении Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Армению летом 2025 года. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

«Мы работаем над организацией визита», — рассказал Собхани, передает Sputnik. Он отметил, что вопрос организации визита обсуждался во время его встречи с министром иностранных дел Армении. В ходе подготовки к визиту стороны уже коснулись вопросов, связанных с возможным подписанием новых двусторонних документов в Ереване.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Армению летом 2025 года. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Мехди Собхани. «Мы работаем над организацией визита», — рассказал Собхани, передает Sputnik. Он отметил, что вопрос организации визита обсуждался во время его встречи с министром иностранных дел Армении. В ходе подготовки к визиту стороны уже коснулись вопросов, связанных с возможным подписанием новых двусторонних документов в Ереване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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