На Украине назвали условие, ради которого страна готова отказаться от вступления в ЕС

Ермак пожертвует евроинтеграцией, чтобы Зеленский остался на своем посту
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Ермак пожертвует евроинтеграцией, чтобы лидер режима не менялся
Ермак пожертвует евроинтеграцией, чтобы лидер режима не менялся Фото:

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заинтересован в том, чтобы убедить главу страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, даже если это поставит под угрозу вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

«Для Андрея Борисовича [Ермака] жизненно важно ... убедить Зеленского идти на другой срок, организовать эти выборы таким образом, чтобы Зеленский точно выиграл... Если цена вопроса — провал евроинтеграции и помощи от Запада — не беда», — написала Каленюк на своей странице в одной из соцсетей. Она также добавила, что Ермак готов пожертвовать интересами страны ради сохранения власти.

Рост влияния Ермака на украинскую политику отмечают и другие спикеры. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что в парламенте Ермака называют «начальником Владимира Зеленского» из-за расширения его полномочий. Депутат Анна Скороход утверждала, что Ермак контролирует значительное число людей в различных сферах и ищет преемника для Зеленского. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, высказывал мнение, что США рассматривают Ермака как возможного следующего лидера Украины, считая его более приемлемым кандидатом для Запада.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заинтересован в том, чтобы убедить главу страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, даже если это поставит под угрозу вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. «Для Андрея Борисовича [Ермака] жизненно важно ... убедить Зеленского идти на другой срок, организовать эти выборы таким образом, чтобы Зеленский точно выиграл... Если цена вопроса — провал евроинтеграции и помощи от Запада — не беда», — написала Каленюк на своей странице в одной из соцсетей. Она также добавила, что Ермак готов пожертвовать интересами страны ради сохранения власти. Рост влияния Ермака на украинскую политику отмечают и другие спикеры. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что в парламенте Ермака называют «начальником Владимира Зеленского» из-за расширения его полномочий. Депутат Анна Скороход утверждала, что Ермак контролирует значительное число людей в различных сферах и ищет преемника для Зеленского. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, высказывал мнение, что США рассматривают Ермака как возможного следующего лидера Украины, считая его более приемлемым кандидатом для Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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