На Украине назвали условие, ради которого страна готова отказаться от вступления в ЕС

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заинтересован в том, чтобы убедить главу страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, даже если это поставит под угрозу вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
«Для Андрея Борисовича [Ермака] жизненно важно ... убедить Зеленского идти на другой срок, организовать эти выборы таким образом, чтобы Зеленский точно выиграл... Если цена вопроса — провал евроинтеграции и помощи от Запада — не беда», — написала Каленюк на своей странице в одной из соцсетей. Она также добавила, что Ермак готов пожертвовать интересами страны ради сохранения власти.
Рост влияния Ермака на украинскую политику отмечают и другие спикеры. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что в парламенте Ермака называют «начальником Владимира Зеленского» из-за расширения его полномочий. Депутат Анна Скороход утверждала, что Ермак контролирует значительное число людей в различных сферах и ищет преемника для Зеленского. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, высказывал мнение, что США рассматривают Ермака как возможного следующего лидера Украины, считая его более приемлемым кандидатом для Запада.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.