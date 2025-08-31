Белгородскую область за сутки атаковали почти 140 раз

ВСУ атаковали девять районов Белгородской области, применив 136 беспилотников за прошедшие сутки. Пострадали девять мирных жителей, сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, основные удары пришлись на Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский муниципальные округа. В Белгороде пострадали двое мирных жителей, в селе Ясные Зори — супружеская пара. Об этом написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В Борисовском районе пять населенных пунктов атакованы 13 БПЛА, ранен мирный житель; в Грайворонском округе пострадали двое, среди них ребенок, еще один мужчина обратился за помощью спустя два дня после атаки. В селе Новая Таволжанка в тяжелом состоянии госпитализирована женщина после сброса взрывного устройства с дрона.
Глава региона уточнил, что только Белгородский район было атакован 16 дронами, из них 10 сбиты средствами ПВО или подавлены системами РЭБ. В Валуйском округе зафиксированы удары 16 дронов, над Волоконовским районом сбит еще один аппарат. В Краснояружском районе зафиксировано применение пяти боеприпасов и 28 беспилотников. В Шебекинском округе фиксируется наибольшая активность — за сутки выпущено 25 боеприпасов и осуществлены атаки 48 БПЛА, из которых 39 удалось подавить или сбить.
С 11 апреля 2022 года во всей Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Причиной введения режима стала обострившаяся ситуация на украинско-российской границе протяженностью 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.