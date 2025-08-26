Минцифры представило новый пакет мер защиты от мошенников

Минцифры РФ представило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Соответствующие законопроекты опубликованы для общественного обсуждения на портале Министерства.
По данным Минцифры, одной из наиболее уязвимых точек для киберпреступников остается доступ к аккаунтам на портале Госуслуг. Мошенники нередко используют различные схемы для блокировки или кражи учетных записей граждан. В новом пакете мер Минцифры предлагает закрепить на законодательном уровне удобные и безопасные способы восстановления доступа к аккаунтам. Согласно инициативе, восстановить доступ можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с использованием национального мессенджера, а также при личном обращении в МФЦ.
Минцифры предлагает создать на портале Госуслуг единую платформу согласий. С ее помощью граждане смогут видеть все выданные согласия на обработку личных данных — как в онлайн, так и офлайн-режиме. Пользователь сможет не только узнать, кто и для каких целей обрабатывает его данные, но и при необходимости отозвать ранее выданное согласие. Кроме того, предусмотрена возможность сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.
Одна из ключевых проблем в борьбе с кибермошенничеством — недостаточная координация между банками и операторами связи. Минцифры планирует внедрить автоматизированный обмен данными через государственную информационную систему «Антифрод». Это позволит оперативно выявлять подозрительные операции и предотвращать хищения средств. Особое внимание уделено механизму компенсации ущерба гражданам. Если оператор связи не предпримет необходимых мер и мошенники украдут деньги с мобильного счета, оператор будет обязан возместить ущерб. Аналогичная ответственность возлагается на банки: если после предупреждения о подозрительной активности они не защитят клиента, компенсацию выплатит кредитная организация.
Мошенники часто используют международные номера для совершения звонков с целью обмана граждан. Новые меры предусматривают возможность запрета входящих вызовов с иностранных номеров на уровне оператора. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором, чтобы пользователь мог сразу определить потенциально опасный вызов.
Распространение фишинговых сайтов и вредоносного программного обеспечения остается одной из главных угроз в цифровой среде. Минцифры предлагает внедрить внесудебный механизм блокировки таких ресурсов. Кроме того, блокировка будет применяться к сайтам, распространяющим информацию о продаже несертифицированных средств связи.
