В Казани 25 августа прошел четвертый день международного фестиваля «Новая волна», начавшегося церемонией открытия 21 августа. Итоги конкурса уже подведены, а статуэтка «Хрустальная волна» отправилась в руки казахстанского певца Alex Lim. Вчера в столице республики Татарстан прошел гала-концерт звезд, они исполняли ретро-хиты.
Однако не только этим запомнился четвертый день мероприятия: во время выступления артист Shaman (Ярослав Дронов) подошел к возлюбленной — главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной — и поцеловал ее. Помимо этого, выступая с песней группы ABBA, Филипп Киркоров не только поразил зрителей исполнением композиции на французском языке, но и заплакала на сцене. Другие главные события четвертого дня «Новой волны» — в материале URA.RU.
Подтанцовка Булановой стала популярной в сети
Журналист и шоумен Олег Пилягин спросил у певицы Татьяны Булановой, как она относится к тому, что подтанцовка стала популярнее, чем она сама. Артистка же выразила радость по этому поводу, отметив, что сама занималась продвижением танцоров. В то же время представители коллектива не согласились с мнением Пилягина, подчеркнув, что Буланова остается «единственной и самой любимой звездой». Телеведущий Андрей Малахов также похвалил танцевальные номера певицы, назвав их выдающимися.
На красной дорожке Татьяна Буланова рассказала, что после того, как танец ее подтанцовка стала вирусной в интернете, она вместе с коллективом с юмором реагировала на комментарии пользователей. Певица подчеркнула, что довольна тем, что в центре внимания оказались балетные артисты, поскольку сама она устает от повышенного интереса публики.
«Все равно я жду, когда это немного успокоится, мы опять войдем в нормальное свое русло», — поделилась Буланова. Ее слова передает 116.RU.
Поцелуй Shaman и Мизулиной
Shaman прибыл на «Новую волну» с Екатериной Мизулиной. На сцене фестиваля певец исполнил кавер на песню группы «Ласковый май» — «Седая ночь». Во время выступления он подошел к возлюбленной и поцеловал ее.
На мероприятии Shaman и Мизулина появились в парных нарядах. Артист с юмором отметил, что сегодня они пришли в образе «семейного чеснока».
Киркоров спел композицию на французском языке
Певец Филипп Киркоров выступил с хитом шведской группы ABBA — Bravo, Tu As Gagne. Композицию он исполнил на французском языке. Артист настолько проникся песней, что прослезился прямо на сцене. Позже, на красной ковровой дорожке, он признался, что ABBA — его любимый коллектив. Как написала журналистка Алена Блин, артисту удалось растрогать весь зал своим выступлением.
«Это моя любимая песня вообще. Сегодня ретро-вечер, я решил, что, наверное, нужно отдать должное этой замечательной группе, этой музыке 70-х и в том числе этой песне», — заявил Киркоров.
Камбэк Леонтьева
Певец Валерий Леонтьев выступил на музыкальном фестивале, несмотря на заявление об окончании карьеры, сделанное им год назад. Отмечается, что продюсер Игорь Крутой лично убедил артиста принять участие в мероприятии. Так, Леонтьев исполнил пять песен, среди которых «Казанова», «Дельтаплан» и «Маргарита». Во время исполнения первой композиции зрители начали танцевать. Прошедшее выступление стало для певца первым на «Новой волне» за девять лет.
Звезды выступали под дождем
Помимо уже упомянутых исполнителей, на сцене также появились Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анна Асти, Александр Серов, коллектив «А-Студио», Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Олег Газманов, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Елка, Александр Панайотов, Лев Лещенко, группа «Дискотека Авария», ансамбль «Корни» и другие известные артисты. Некоторые из них были вынуждены выступать под сильным дождем.
Юрий Антонов не смог приехать на «Новую волну»
На гала-концерте не смог выступить народный артист России Юрий Антонов. Артиста, которому исполнилось 80 лет, экстренно доставили в больницу на машине скорой помощи из-за резкого повышения артериального давления. В 2023 году он уже перенес инфаркт.
Организаторы мероприятия официально подтвердили отмену концерта. Несмотря на присутствие команды музыканта на репетиции, ни одна из композиций не была исполнена. Как сообщил Андрей Малахов со сцены New Wave Hall, ухудшение самочувствия певца связано с неблагоприятными погодными условиями. Однако позже Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации.
