Politico: Трамп просил главу ЕК перестать покупать российские энергоносители

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На встрече с главой ЕК одной из целью Трампа было убедить перестать покупать российские энергоносители
На встрече с главой ЕК одной из целью Трампа было убедить перестать покупать российские энергоносители Фото:

Одной из его ключевых целей президента США Дональда Трампа было убедить председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен отказаться от приобретения энергоносителей из России и перейти на импорт этих ресурсов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico.

«Когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу „прекратить покупать российские энергоносители“ и вместо этого „покупать это у нас“», — сказано в сообщении.

Кроме того, у Politico есть информация, что внутри администрации Белого дома сформировались две группы, придерживающиеся противоположных взглядов относительно энергетической торговли. Одна из них поддерживает соглашение, позволяющее возобновить поставки российского газа в европейские страны. В то же время представители другой группы полагают, что такие меры способны нивелировать достижения Соединенных Штатов в сфере экспорта сжиженного природного газа.

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Одной из его ключевых целей президента США Дональда Трампа было убедить председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен отказаться от приобретения энергоносителей из России и перейти на импорт этих ресурсов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico. «Когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу „прекратить покупать российские энергоносители“ и вместо этого „покупать это у нас“», — сказано в сообщении. Кроме того, у Politico есть информация, что внутри администрации Белого дома сформировались две группы, придерживающиеся противоположных взглядов относительно энергетической торговли. Одна из них поддерживает соглашение, позволяющее возобновить поставки российского газа в европейские страны. В то же время представители другой группы полагают, что такие меры способны нивелировать достижения Соединенных Штатов в сфере экспорта сжиженного природного газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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