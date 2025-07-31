Politico: Трамп просил главу ЕК перестать покупать российские энергоносители

Одной из его ключевых целей президента США Дональда Трампа было убедить председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен отказаться от приобретения энергоносителей из России и перейти на импорт этих ресурсов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico.
«Когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу „прекратить покупать российские энергоносители“ и вместо этого „покупать это у нас“», — сказано в сообщении.
Кроме того, у Politico есть информация, что внутри администрации Белого дома сформировались две группы, придерживающиеся противоположных взглядов относительно энергетической торговли. Одна из них поддерживает соглашение, позволяющее возобновить поставки российского газа в европейские страны. В то же время представители другой группы полагают, что такие меры способны нивелировать достижения Соединенных Штатов в сфере экспорта сжиженного природного газа.
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