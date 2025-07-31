Аттракцион, заполненный людьми, развалился на огромной скорости, трое в критическом состоянии

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион, есть пострадавшие в критическом состоянии
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В Саудовской Аравии развалилось колесо с 23 туристами (архивное фото)
В Саудовской Аравии развалилось колесо с 23 туристами (архивное фото) Фото:

Аттракцион в виде раскачивающегося и крутящегося колеса развалился при очередном пролете, в нем находились 23 человека, трое из них — в критическом состоянии. Это произошло в городе Таиф в Саудовской Аравии, сообщили местные СМИ.

«Внезапный несчастный случай в парке „Грин Маунтин“ в Таифе, Саудовская Аравия, привел к ранению 23 человек в результате обрушения развлекательного игрового комплекса во время его работы», — написали в издании Al-ain. После того, как кран переломился надвое, колесо рухнуло на землю.

На месте работают специальные службы, по факту происшествия проводится расследования. Специалистам предстоит выяснить, соответствует ли парк стандартам безопасности. Пострадавшие доставлены в больницу. 

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Аттракцион в виде раскачивающегося и крутящегося колеса развалился при очередном пролете, в нем находились 23 человека, трое из них — в критическом состоянии. Это произошло в городе Таиф в Саудовской Аравии, сообщили местные СМИ. «Внезапный несчастный случай в парке „Грин Маунтин“ в Таифе, Саудовская Аравия, привел к ранению 23 человек в результате обрушения развлекательного игрового комплекса во время его работы», — написали в издании Al-ain. После того, как кран переломился надвое, колесо рухнуло на землю. На месте работают специальные службы, по факту происшествия проводится расследования. Специалистам предстоит выяснить, соответствует ли парк стандартам безопасности. Пострадавшие доставлены в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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