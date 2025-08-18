Журналист, спросивший в Белом доме Зеленского о костюме в феврале, извинился. Видео

Стиль одежды Владимира Зеленского много раз становился предметом обсуждения на международном уровне
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Американский журналист Брайан Гленн, который в феврале спрашивал президента Украины Владимира Зеленского о костюме, принес свои извинения. Это произошло на саммите в Белом доме с участием лидера США Дональда Трампа, представителей НАТО и ЕС.

В ходе дискуссии Трамп отметил, что Гленн — именно тот человек, который интересовался костюмом в рамках прошлой встречи в Вашингтоне руководителей двух государств. Зеленский в полушутливой манере заявил, что помнит корреспондента. Гленну ничего другого не оставалось, кроме как извиниться.

URA.RU рассказывало ранее, что Трамп озвучил главное условие для встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Это — исход текущих переговоров. Подробнее о встрече в Вашингтоне — узнаете из нашей онлайн-трансляции.

