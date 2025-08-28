Politico: Дания предложила ввести против России новый вид санкций

Politico: Дания предложила санкции против доходов РФ от криптовалюты
На неформальной встрече глав МИД обсудят новый пакет санкций, сообщает Politico
На неформальной встрече глав МИД обсудят новый пакет санкций, сообщает Politico

Дания предложила ввести санкции против доходов России от операций с криптовалютой в рамках нового пакета ограничений ЕС. Об этом 28 августа сообщается в документе для встречи глав МИД Евросоюза в Копенгагене.

«Дания предлагает ввести ограничения в отношении доходов России от экспорта нефти и газа, а также от операций с криптовалютой», — отмечается в материале от Politico. Неформальная встреча глав МИД стран ЕС пройдет 29-30 августа. На ней обсудят новый пакет санкций, но конкретных решений не ожидается. Также планируется рассмотреть инструмент, запрещающий экспорт в третьи страны с высоким риском обхода санкций.

Ранее Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил, что введение Евросоюзом 18-го пакета санкций против России способно спровоцировать негативные последствия для экономики Европы. По его словам, данные меры могут привести к росту цен на топливо внутри ЕС, создать угрозу дефицита редкоземельных металлов, а также осложнить сотрудничество с Китаем.

