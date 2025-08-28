Politico: Дания предложила ввести против России новый вид санкций

Дания предложила ввести санкции против доходов России от операций с криптовалютой в рамках нового пакета ограничений ЕС. Об этом 28 августа сообщается в документе для встречи глав МИД Евросоюза в Копенгагене.
«Дания предлагает ввести ограничения в отношении доходов России от экспорта нефти и газа, а также от операций с криптовалютой», — отмечается в материале от Politico. Неформальная встреча глав МИД стран ЕС пройдет 29-30 августа. На ней обсудят новый пакет санкций, но конкретных решений не ожидается. Также планируется рассмотреть инструмент, запрещающий экспорт в третьи страны с высоким риском обхода санкций.
Ранее Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил, что введение Евросоюзом 18-го пакета санкций против России способно спровоцировать негативные последствия для экономики Европы. По его словам, данные меры могут привести к росту цен на топливо внутри ЕС, создать угрозу дефицита редкоземельных металлов, а также осложнить сотрудничество с Китаем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.