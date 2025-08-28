Подполковник ВСУ Виктор Олейник был ликвидирован в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в ходе удара по командному пункту. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
«В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области „...“ ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 года рождения из города Затока Одесской области», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что отделение ВСУ уже третий раз выводится с позиций на сумском направлении для ротации и восстановления после понесенных потерь. Ранее сообщалось, что на сумском направлении подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли серьезные потери, включая представителей командного состава, в результате ракетного удара по пункту управления.
